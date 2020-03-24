藝人籃籃日前號召師兄浩子及朋友Yuri，以韓劇《梨泰院Class》為範本拍攝了5分鐘防疫版「離太遠」。籃籃透露有朋友認為她和女主角有幾分相似，同為樂天女孩的Yuri也被網友說很像第二女主角，加上浩子也被許多網友討論撞臉男主角，於是她靈機一動，號召大家一起完成這支影片。

籃籃在《綜藝新時代》節目中和師兄「浩角翔起」合作培養出好默契，這次她特別請教阿翔如何寫腳本，在阿翔建議下結合時事，以最夯的新冠狀病毒防疫作法及口罩做串連。籃籃說：「本只想要復刻片段，經過師兄的提點，於是改為用台語發音，也用口罩串連改編原劇情，拍出來的影片果然特別好笑。」

浩子化身朴敘俊頻笑場。（圖／時代創藝提供）

籃籃光影片腳本構思就花了將近3天，內容雖然簡單但配備可不馬虎，籃籃特別請了燈光與攝影，為了還原角色還特別去假髮給Yuri，自己的頭髮也DIY噴成金色布丁頭，所有的服裝、道具花費將近1萬元。

《離太遠》還原片中男主角狠心拒絕女主角的畫面，浩子重拍這段內容時，一直憋不住笑意頻頻笑場，只有3秒鐘互看的畫面，卻花近10分鐘才拍好，浩子說：「拍的時候看著籃籃，覺得眼前這個女生好荒謬，追劇追到自己發起重拍，所以拍的時候一直出神覺得好笑。」籃籃聽完則吐槽：「師兄才一天到晚都噗嚨共！」

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(中時電子報)