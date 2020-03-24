新冠肺炎（Covid-19）疫情持續延燒，中央疫情指揮中心不斷宣導居家檢疫、居家隔離民眾，不要到處趴趴走，但還有人左耳聽右耳出，結果落得荷包失血下場。新北市蘆洲區昨天（23日）又有一名上圍豐滿的嫩妹，居家檢疫第2天就被警方發現，騎著摩托車上街買晚餐，還稱「沒想到可以叫外送」，員警不理依程序通報，嫩妹這頓晚餐至少要花20萬。

據了解，這名女子21日才從柬埔寨工作返台，依序得在三重住處居家檢疫14天，但她23日晚上卻騎著機車出外買晚餐，騎到離家1公里處，被正在搜尋贓車的蘆洲集賢派出所員警，發現一台機車車主被通報居家檢疫，當場將這名女子攔下。

據「東森新聞雲」報導，這名女子向員警透露，因為她獨自一人居住，沒人幫弄吃的，才會外出買晚餐，但員警質疑怎不叫外送？女子卻回答：「沒有想到耶！我現在馬上回家」，員警見她脫下口罩想打手機給家人，嚇得退後閃避，深怕被感染。

員警後來跟隨女子返回住處， 並依照程序通報。依政院發布的特別條例，違反檢疫措施、擅離檢疫處所者，可罰10萬到100萬元，這名嫩妹為了這一頓晚至少得罰20萬元。

(中時電子報)