上海虹橋機場明起暫停國際、港澳台航班 轉至浦東機場 14:562020/03/24 旺報 林汪靜、 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海虹橋機場1號航站。（新華社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據24日舉行的上海市疫情防控工作領導小組新聞發布會上消息指出，為集中力量做好航空口岸的境外疫情防控輸入工作，自25日零時起，上海虹橋機場暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務，並將虹橋機場之前所有國際、港澳台航班轉場至上海浦東機場營運，保留虹橋機場國際、港澳台航班備降功能。 央視報導，目前上海市各相關部門及海關、邊檢、機場、航空公司等單位已研究落實保障方案和操作流程，協同做好轉場準備，保障航班轉場工作有序順暢。 (旺報 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #上海 #機場 #航班 #港澳 #虹橋 #國際 #香港 #澳門 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際航班分流 津蒙晉共承擔 04:102020/03/20 兩岸要聞 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 浙江新增2例境外輸入新冠肺炎確診病例 11:182020/03/24 兩岸 澳門特首：澳門不會關閉娛樂場所或販售酒類 11:382020/03/24 兩岸 H＆M將生產個人防護設備 供醫院對抗新冠肺炎 13:432020/03/24 時尚 德國新冠肺炎死亡患者平均年齡82歲 14:102020/03/24 國際 兩岸熱門新聞 美驅逐艦南海試射飛彈 王定宇：北京可能有大事 - 兩岸 新冠疫情後 美中恐將面臨進一步切割 - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 泰國飛回「拒絕隔離」大嬸大鬧機場 嗆防疫人員：我要告你 - 兩岸 男鐵鍊栓16歲少女「囚地洞蹂躪24天」下場出爐！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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