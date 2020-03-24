據24日舉行的上海市疫情防控工作領導小組新聞發布會上消息指出，為集中力量做好航空口岸的境外疫情防控輸入工作，自25日零時起，上海虹橋機場暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務，並將虹橋機場之前所有國際、港澳台航班轉場至上海浦東機場營運，保留虹橋機場國際、港澳台航班備降功能。

央視報導，目前上海市各相關部門及海關、邊檢、機場、航空公司等單位已研究落實保障方案和操作流程，協同做好轉場準備，保障航班轉場工作有序順暢。

(旺報 )