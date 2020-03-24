新冠肺炎疫情嚴峻，北市24日仍有9212多位居家檢疫者，但3000份防疫關懷包上周就發完，北市議員王欣儀質疑，北市資源最豐富，防疫包發放量、內容物卻不如新北、桃園、宜蘭、花蓮等縣市，北市民政局副局長吳坤宏表示，會盡速籌措防疫包物資，希望在4月起發放。

王欣儀表示，3月以來北市居家檢疫民眾與日俱增，許多居家檢疫者因無法外出購買防疫必備物資，也無人照料，只能求助里長，讓里長疲於奔命，慈濟基金會3月5日贈送北市府3000份防疫包也只是杯水車薪，甚至有些里長根本不知市府曾經發放。

王欣儀舉例，新北市的「安心宅關懷包」除了有14片口罩、乾糧、市長關懷信印刷物，包含隨機贈送影音平台免費觀賞序號，另提供線上衛教資訊網址、新北市立圖書館線上推薦書單、衛生局居家動健康影音及教育局親師生平台，讓居家檢疫者在家運動或學習。

王欣儀認為，台北市長柯文哲有醫師專業，市府資源又是最豐富，本應當領頭羊，動作卻最緩慢，市府應立即亡羊補牢，趕緊追上各縣市腳步，解決防疫包不足問題。

市議員吳沛憶也認為，居家檢疫者隔離期間造成身心影響，各地方政府都盡力滿足市民身心需求，北市除盡速補足防疫包數量，也應充實內容，增進居家檢疫者隔離期間的身心健康。

吳坤宏表示，北市防疫關懷包內容包含食品及口罩等，3000份已在上周發完，本周起北市居家檢疫人數由原先1、2千人增加至9000多人，讓防疫包準備增加困難，

吳坤宏強調，居家檢疫者的口罩發送絕不中斷，維持每天一片共14片，並由里幹事協助有需求者添購生活物資，目前正持續籌措物資，希望在4月起發放防疫包。

(中時 )