台中市一家百貨公司21日起，陸續接獲顧客來電詢問是否有人感染新冠肺炎，還有人在社群軟體群組散播相關假訊息，業者立即向警察局第六分局報案，警方獲報後迅速組成專案小組，2小時內將散播假訊息的一對男女查緝到案，移送台中地檢署嚴辦。
全民防疫上緊條，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次呼籲，「不轉傳、拒絕假消息」，但仍有民眾未經查證，就在網路群組亂張貼不實訊息，警方火速逮人，避免亂傳假訊息觸法，以訛傳訛造成恐慌。
台中市警六分局23日晚上7時接獲某知名百貨公司管理部門報案，表示在網路的社群軟體，發現有民眾轉載該公司櫃姐感染新冠肺炎等不實訊息，影響該公司聲譽，憂心消費者誤信打消上門購物意願，希望警方揪出惡意散播者。
警方不敢大意，除同步通報台中市衛生局，立即報請地檢署檢察官指揮，並組成專案小組調查，迅速於2小時內將34歲江女、28歲劉男查緝到案，江女為咖啡店員、劉男擔任設計師，兩人都表示是聽聞他人轉述該百貨公司內疑似有人感染新冠肺炎，未經審慎查證下，就在社群軟體發文，卻不知個人的隨意發文，未經查證，已造成民眾恐慌。
警方詢據後依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條移送台中地檢署偵辦。
台中市警察局第六分局強調，防疫期間民眾應審慎識別各項訊息並加以查證，切勿因一時未查而散播不實訊息，誤踩防疫紅線，警方必將散播不實訊息造成社會恐慌者繩之以法
，依法究辦。
(中時 )
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