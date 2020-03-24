台中市警察局第六分局發現有民眾轉傳某百貨公司櫃姐感染新冠肺炎等不實訊息，警方馬上逮人到案。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市有民眾在未經審慎查證下，就在社群軟體發文，卻不知未經查證，已造成民眾恐慌。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市一家百貨公司21日起，陸續接獲顧客來電詢問是否有人感染新冠肺炎，還有人在社群軟體群組散播相關假訊息，業者立即向警察局第六分局報案，警方獲報後迅速組成專案小組，2小時內將散播假訊息的一對男女查緝到案，移送台中地檢署嚴辦。

全民防疫上緊條，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次呼籲，「不轉傳、拒絕假消息」，但仍有民眾未經查證，就在網路群組亂張貼不實訊息，警方火速逮人，避免亂傳假訊息觸法，以訛傳訛造成恐慌。

台中市警六分局23日晚上7時接獲某知名百貨公司管理部門報案，表示在網路的社群軟體，發現有民眾轉載該公司櫃姐感染新冠肺炎等不實訊息，影響該公司聲譽，憂心消費者誤信打消上門購物意願，希望警方揪出惡意散播者。

警方不敢大意，除同步通報台中市衛生局，立即報請地檢署檢察官指揮，並組成專案小組調查，迅速於2小時內將34歲江女、28歲劉男查緝到案，江女為咖啡店員、劉男擔任設計師，兩人都表示是聽聞他人轉述該百貨公司內疑似有人感染新冠肺炎，未經審慎查證下，就在社群軟體發文，卻不知個人的隨意發文，未經查證，已造成民眾恐慌。

警方詢據後依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第六分局強調，防疫期間民眾應審慎識別各項訊息並加以查證，切勿因一時未查而散播不實訊息，誤踩防疫紅線，警方必將散播不實訊息造成社會恐慌者繩之以法

，依法究辦。

(中時 )