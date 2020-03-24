高雄中山工商女子排球隊在108學年度HVL高中排球甲級聯賽奪得冠軍，24日高雄市長韓國瑜與教育局特別在市政會議頒發50萬元獎勵金，鼓勵選手們持續發光發熱，未來教育局也將協助學校推展排球運動團隊發展，期許中山商工再為高雄爭光。

教育局長吳榕峯表示，中山工商這次奪下全國冠軍，不僅為校爭光，也為高雄爭光，他期盼中山女排再接再厲，除了運動技術以外，也要珍惜學生時光，在各方面多充實自己，無論未來是否繼續在排球領域發展，他相信只要拿出運動家的拚戰精神，在各行各業都能有很好的發展。

中山工商校長林昭億表示，今年女排第12次奪冠，相當感謝高雄市政府及學校董事會長期給予支持及鼓勵，教育局頒發50萬元獎金，除肯定選手長期努力的成果外，也鼓舞師生士氣，此獎金將於用排球隊的訓練器材、運動科學儀器、選手營養品及競賽補助等。

中山工商近年來受少子化影響，學校經營不易，中山工商長期支持團隊運動項目，包含排球、男女足球、籃球、棒球、空手道、射箭等等各項體育團隊，學校以培育一流人才的教育理念，培養一流體能的學生，中山排球隊如今能夠重返榮耀奪下冠軍，全校師生都相當開心。

(中時 )