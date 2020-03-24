中華道家協會捐贈1200罐嬰兒奶粉，助弱勢孩子健康成長。（許哲瑗攝）

中華道家人文協會長年與新北市合作，利用母親節與端午節捐贈蛋糕、肉粽給弱勢家庭，今年再加碼捐贈1200罐嬰幼兒奶粉，助弱勢孩子健康成長，今舉辦捐贈儀式，由單獨撫養1歲小霆（化名）的媽媽代表授贈，她表示，感謝協會陪伴她度過生命中最艱困的關卡，待小霆上幼兒園後，她將外出工作，未來盼能回饋社會。

新北市社會局表示，小霆媽媽單親撫養1歲的小霆和5歲的姊姊，為照顧2名年幼子女，只能以家庭代工維生，輔與政府和民間補助，每月收入約1萬元，尚須繳交房租、水電等基本費用，小霆每2個星期食用1罐奶粉，更是固定的必要支出，生活相當拮据。

小霆媽媽表示，過往經常擔心小霆的奶粉錢，也擔心因沒錢買奶粉而影響小霆發育不良，在社工協助領取道家人文協會奶粉後，家中經濟得到些許紓解，也幫助小霆的關鍵成長期，感謝社工和協會協助度過這段生命中最艱困的一個關卡，待小霆可以上幼兒園後，將外出工作，希望可以好好照顧兩名子女長大。

中華道家人文協會理事長張旖表示，奶粉是嬰幼兒必需的營養品，但對弱勢家庭來說，每月幾千元的奶粉費用，卻是心有餘而力不足的沉重開銷，在即將來到的兒童節前夕，希望協會的心意，能讓寶寶們不再挨餓或營養不良，也可以紓解父母心頭的擔憂，讓弱勢家庭也可以度過充滿愛的兒童節。

社會局長張錦麗表示，社會局服務許多弱勢家庭，包含小媽媽、未婚生子、單親等，長期有嬰幼兒奶粉的需求，謝謝協會看到了嬰幼兒的需求，去年第一年捐贈，今年再度加碼，持續響應新北市好日子愛心大平台，每月捐贈100罐奶粉，總計捐贈1200罐，補充新北市弱勢嬰幼兒所需營養。

新北市社會局補充，新北市好日子愛心大平台自108年6月開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至109年3月2日止， 共媒合5億2715萬2238元，逾91萬人次受益，期待透過此次捐贈能夠拋磚引玉，吸納更多社會愛的力量。。

(中時 )