英國耳鼻喉科協會近期指出，喪失味覺、嗅覺的症狀通常發生在沒有典型症狀的新冠肺炎患者身上，呼籲民眾自我隔離7天。台灣截至目前為止，累計的215名患者中，已有5人出現味覺、嗅覺喪失症狀，且多集中在近期，今日確診的個案中，就有2人出現該症狀。中央流行疫情指揮中心表示，該症狀過去的確較少出現，將提醒臨床醫師留意。

新冠肺炎的3大症狀，分別是發燒、咳嗽及全身倦怠，國內疫情開始之初，幾乎沒有患者出現這些症狀，從3月開始，才陸續出現這類患者，包括德國移入的南部大學生案75、荷蘭移入案171、英國移入案187，以及今日新增的英美移入案206、207。

案75為南部20多歲男大生，2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返台後流鼻水，11日自覺味覺喪失，3月17日確診新冠肺炎；案171為30多歲男子，1月中到3月20日都在荷蘭工作，3月7日在荷蘭出現發燒、痠痛、失去嗅覺味覺的症狀，返台後通報，23日確診新冠肺炎；

案187為在英國工作的30多歲女性，2月20日到3月19日都在英國，返台後，23日出現呼吸困案呢、喉嚨痛、失去嗅覺、肺炎等症狀，當日確診新冠肺炎；

案206、207為今日新增的個案，都是20多歲女子。案206在2月8日到3月21日都在英國就學，16日出現喉嚨痛、流鼻水、味覺喪失的症狀；案207於3月6日到20日間都在美國工作，16日出現頭張、鼻涕倒流、嗅覺及味覺喪失的症狀。兩人都在返台時在機場被攔下，確診新冠肺炎。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，新冠肺炎是新的傳染病，在過去的案例中，較少看到嗅覺、味覺喪失的表現，會提醒臨床醫師，特別是耳鼻喉科醫師特別注意。至於這類的症狀是否與病毒的變異有關，仍須進一步釐清。

(中時 )