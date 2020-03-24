新冠肺炎讓武漢成為重災區，但近日武漢即將開城，兩岸是否會有第三次包機受到關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，包機部分還要由陸委會、海基會進一步協商，但未來武漢開城，城開了就是開了，也沒有包機的問題，但中央還是會對武漢狀況密切掌握。

(中時 )