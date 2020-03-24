武漢開成是否需第三次包機？陸委會、海基會進一步協商 15:002020/03/24 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前親至機場視察返台包機檢疫流程。圖/指揮中心提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎讓武漢成為重災區，但近日武漢即將開城，兩岸是否會有第三次包機受到關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，包機部分還要由陸委會、海基會進一步協商，但未來武漢開城，城開了就是開了，也沒有包機的問題，但中央還是會對武漢狀況密切掌握。 (中時 ) #武漢 #包機 #陸委會 #海基會 #協商 也許您會感興趣 推薦閱讀 最美武漢 她用珠寶見證 04:092020/03/20 焦點新聞 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 義染疫死亡率爆表 媒體警告實際感染者恐達10倍 00:242020/03/23 國際 網傳仍有確診 武漢連夜闢謠 04:102020/03/23 焦點新聞 網傳多地確診 武漢當局急駁斥 04:102020/03/23 兩岸要聞 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 聲稱能擋新冠肺炎 美司法部破獲賣假疫苗網站 14:212020/03/23 國際 封城日記完結 居民哭喊能下樓了 01:192020/03/24 焦點新聞 熬過驚心60天 武漢撤跨區卡點 01:192020/03/24 焦點新聞 生活熱門新聞 新冠肺炎症狀變了！這2點跟流感最不一樣 - 生活 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 國內累計215人確診 29人解除隔離 - 生活 扯！留美學生返台居家檢疫 竟揪友回家開趴 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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