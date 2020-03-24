以鼓勵玩家多多外出、與人互動聞名的知名手遊《Pokémon GO》，近期為應對新冠肺炎(COVID-19)，取消或變更了多項活動，降低玩家群聚的機會。在先前宣布取消三月社群日(Community Day)之際，官方曾提出過短期的遊戲與獎勵規則。而稍早之前，官方又推出了新一輪的遊戲獎勵機制，要讓玩家就算降低外出的機會，也能保有與過往類似的成績！訓練家們要特別注意。

根據 Pokémon GO 官方 Twitter，在進一步宣布接下來的政策之前，《Pokémon GO》遊戲將適用於以下規則：(1)每天捕捉寶可夢可以獲得 3 倍星沙以及經驗值(XP)。(2)可用 1 寶可幣在商店內交換專屬禮盒(內含 100 顆精靈球)。(3)道具背包內每天可以存放的友情禮物上限調整為 20 個。(4)每天可以開啟的友情禮物數量調整為 30 個。

Until further notice, the following will be live in Pokémon GO.



⭐️ 3× Stardust and XP for the Daily Pokémon Catch bonus

⭐️ Weekly bundles for 1 PokéCoin (featuring 100 Poké Balls this week)

⭐️ Gifts you can open daily = 30

⭐️ Gifts in your inventory = 20 pic.twitter.com/3n9hsByO35 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 23, 2020

從上述的遊戲機制不難看出，《Pokémon GO》官方是要讓玩家在降低外出機會的情況下，仍舊可以維持與過去差不多的成績，因此提高了捕捉寶可夢的經驗值與星沙數量。也讓玩家在降低外出頻率的情況下，能夠更容易補充精靈球，讓你在家也可以輕鬆抓寶。

除此之外，官方也透過部落格宣布，將會推出全新的「今天標籤頁」(TODAY)。玩家先前在遊戲中點選「望遠鏡」圖示，會出現田野調查、特殊調查的分頁。如今，將在近期新增全新的「今天」標籤頁。當中包含：活動、到館中的寶可夢、連續獎勵、活動預告等四大項目。讓玩家可以了解到今日遊戲內正在進行的活動(例如孵蛋距離減半、誘餌模組時效延長等等)，還有你所指派佔領到道館的寶可夢現狀、賺了多少寶可幣；此外，還有追蹤每日旋轉寶可夢補給站、捕捉寶可夢的連續獎勵紀錄，以及預告即將在 App 內舉行的活動，讓玩家可以做好萬全準備。

Exciting news, Trainers! You will soon be able to view...

⭐ Ongoing events

⭐ Live bonuses

⭐ Daily streaks

...and more, all in-game!



We’re happy to introduce our brand-new feature, the Today View. Learn more: https://t.co/ORCEettow2 pic.twitter.com/dLSaFPqF9k — Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 24, 2020

除了調整遊戲機制，並且預告推出「今天」標籤頁。《Pokémon GO》官方 Niantic 已經宣布將勾帕路翁團體戰延至3月底。而因為擔憂洛奇亞團體戰吸引太多玩家出門參加，官方已經確定取消。勾帕路翁目前確定會在台灣時間2020年3月18日清晨～2020年3月31日推出。

(中時電子報)