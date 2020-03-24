全球新冠肺炎疫情嚴峻，成為經濟與景氣的變數，隨著原油價格戰近期波動度增，加上聯準會降息至零利率，美國公債價格獲得支撐。富蘭克林華美投信表示，美股二月下旬以來快速修正，風險性債券面臨流出壓力，三月迄今聯準會緊急降息，進一步推升避險性質的美國公債走勢，而偏向防禦色彩的投資級公司債相對抗震、亦仍維持吸引資金流入之趨勢，顯示優質債市仍有一定的市場青睞程度。

過去歷史經驗顯示，重大傳染病風險不致於影響金融市場中長線趨勢，惟短期風險提高。富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人陳姵穎表示，目前美國聯準會啟動7000億美元量化寬鬆計畫，等於是釋出資金環境的「超前部署」，提供超低利環境與充足流動性，幫助經濟與企業度過疫情難關。

陳姵穎表示，預期全球央行在疫情結束前，仍將延續降息循環來支撐全球經濟，將對於與利率呈現高度負相關的公債、投資級債券等相關資產更有利基。本基金目前投資區域涵蓋全球，以成熟市場為主，企業債側重收益較佳的美國市場，且整體存續期間約4.9年(截至2020年2月底)，以短天期持債來減輕利率風險影響。惟因疫情仍在升溫階段，逢低加碼的策略不宜躁進，建議以多元配置、分批布局方式納入投資級債券資產。

(時報資訊)