一名17歲高職畢業就從軍的女子PO文表示，日前因為休假車禍受傷，連長前來探視，卻與單親多年的母親來電，她也希望2人終成眷屬，卻調侃連長：「妳沒聽說女人40如虎嗎？」，現在開始要好好保照顧身體「不要透支」。
這名女軍人在臉書社團爆料公社「靠北長官」PO文開頭就說：「母親在17歲就生下我，我高職畢業就來當兵，現在19歲，我母親現在36歲，而且是單身」。
原PO除了強調有個年輕的單親媽媽，接下來說到了重點，表示她前陣子車禍受傷，連長來看她「造就母親與連之見面」，接下來那種爛小說，灑狗血的芭樂劇情還真的上演，「長官開始追求她母親，而媽媽也有興趣。」
原PO接下來打趣說，母親已經單身多年，自己也搬出來住，也希望母親有人陪伴，「只是連長，你沒聽說女人40如虎嗎？何況是單身數年的女人」，「希望連長從現在開始好好照顧身體…不要透支」。
(中時電子報)
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