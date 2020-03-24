台大醫院雲林分院購置最新型直線加速器，可以精準治癌，醫師說明功能。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院成立「極速刀精準放射治療中心」，24日啟用最新型直線加速器，提供病人更快、更準、更安全的放射治療服務。

院長黃瑞仁表示，直線加速器是癌症放射治療利器，與外科手術及化學(標靶)治療結合成為治癌鐵三角，該院腫瘤醫學中心治療團隊各方面表現傑出，2018年獲得醫策會「特色中心」的肯定，為了提供鄉親更好的治療品質，於今年2月耗費鉅資購置這部最新型直線加速器。

放射腫瘤科醫師沈佳韋說，放射線治療的設備由傳統鈷六十治療機演進到目前的直線加速器，諸多副作用與後遺症已大幅減輕。新型的直線加速器多搭載電腦斷層影像導引系統與弧形治療技術，具有高準確度及縮短治療時間等優點，該院引進最新型Versa HD™全功能直線加速器旗艦機型，整合各種最新技術與配備，能提供全方位的放射線治療選擇，像是三度空間順形治療，強度調控放射治療、強度調控弧形治療、以及立體定位放射治療等。

沈佳韋表示，最新型的直線加速器具備6D特色，定位更精準，搭配「即時影像導航系統」、「紅外線體表導引系統」、「六軸向校正治療床」、和「呼吸偵測技術」，可縮小對正常組織傷害的範圍、提高治療效率；應用於立體定位放射治療，可減少放療次數。直線加速器劑量率的提升並結合「極速多葉準直儀」可縮短2至3倍放療時間，大幅降低病人在治療期間可能帶來的不適感。

(中時 )