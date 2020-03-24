新冠肺炎疫情挑戰嚴峻已來到關鍵期。永豐銀行24日宣布，攜手台灣微軟導入虛擬桌面系統，在兩周內完成遠端辦公架構，讓上百位企業員工在家就可用家中電腦透過雲端介面安全連結公司的電腦桌機，未來即使有任何狀況，員工不僅可照常辦公、提供給客戶的服務不中斷，更無須擔心資安威脅或者機密資料外洩問題，成為金融業超前部署「在家上班」首例。

金管會在今年2月中時已對銀行祭出5大營運不中斷要求，要求銀行遵守，並要求銀行繼續進行必要的防疫措施，許多金融業都已啟動異地上班機制，隨著國內外的疾病感染案例持續增加，台灣近期亦傳出從事金融業的人員確診案例，金融產業使用遠端工作的需求已經迫在眉睫，永豐銀行更進一步演練「在家上班」機制。

永豐銀行資深副總經理蔡瑞庭表示，此次永豐銀行與台灣微軟共同攜手站在金融戰疫前線，透過Windows Virtual Desktop的部署，讓永豐銀行的員工可以透過遠端辦公，維持端末網路銀行系統和前線銀行人員，包括臨櫃、理專、網路（如網銀）、客服、API等各式介面運作正常。

永豐銀行指出，Windows Virtual Desktop ( Windows 虛擬桌面 ) 服務可以在雲端中執行全方位桌面與應用程式虛擬化服務，企業IT 人員只需在短短幾分鐘，即可完成員工權限控管設定，並架構出一個跟辦公環境一樣的電腦系統，同時還可深入整合 Microsoft 365智慧資安解決方案保護企業資料安全，免於外洩風險。

台灣微軟專家技術部總經理胡德民表示，遠距工作不僅是一個趨勢，更是在此特殊時期協助金融產業落實企業營運不中斷的重要關鍵，微軟即時提供金融相關產業可適用的遠端工作解決方案，很高興Windows Virtual Desktop能夠協助永豐銀行，不須額外的硬體投資，即可在短時間內佈署完成員工遠端辦公所需的電腦作業環境，在此特殊時期攜手台灣金融產業共度難關。

(工商 )