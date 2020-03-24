王月、楊麗音、鍾欣凌、范瑞君與張鳳書近日錄衛視中文台《一袋女王》，5位認識超過30年的好友暢聊，並為節目十周年同歡慶祝，身為主持人曾國城好友的王月，不僅絞盡腦汁獻上藏頭詩祝福，連女兒、孫子都一同現身，可謂誠意十足。節目最後，曾國城坦言遺憾看不懂王月暗示，錯過與李國修最後抱抱。

曾國城回憶，李國修生病時，他跟太太南下台中探望，要離開前恰好在電梯裡遇到外出剛回來的王月，王月還問他：「走之前有沒有抱抱李國修？」曾國城回說：「沒有。」王月又再次提醒，「要不要抱一抱李國修再走？」當時曾國城心想，人都已經出來，反正以後還抱得到，回憶此事，他哽咽發出遺憾「唉」聲。

一旁聽完整個故事，早已忍不住紅眼眶的王月，終於流下淚來，她略帶遺憾表示：「就叫你抱你不抱，我又不是暗示，我是明示。」曾國城聞言紅了眼眶，用力攬著王月肩頭，似是要彌補當時遺憾。

(中時 )