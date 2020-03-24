受到新冠肺炎疫情影響，各國職業運動都出現停擺的情況，根據最新消息指出，南韓男子職業籃球聯賽（KBL）已經決定提前結束賽季，這將是聯盟自1997年成立以來，首次沒將賽季打完。

南韓職籃自2月29日起暫停賽季，10支球團今（24日）聚集在首爾開會，討論是否要在本月29日復賽，但上週南韓總理丁世均強力建議宗教、室內體育運動、娛樂設施全面暫停15天；消息人士指出，這項規定給聯盟帶來壓力，最終決議結束賽季。

截至停賽前，原州東浦新世代與首爾SK騎士以28勝15敗的戰績並列第一名，按照規定，他們將是本賽季的龍頭，至於第三名則是26勝17敗的安養KGC。

不過KBL並不是南韓首個提前結束賽季的聯賽，先前南韓女籃（WKBL）以及女排（KOVO）也都決定提前收攤。

至於亞洲其他籃球聯賽，SBL雖因政策暫停2週，但日前5支球團已尋覓場地，今天開始會持續有比賽進行；而日本職籃（B League）目前也暫停比賽，將會在4月1日決議；CBA則是計畫在4月復賽。

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(中時電子報)