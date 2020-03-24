新冠肺炎疫情蔓延至全球，由於中國被認為是病毒發源地，因此許多國家開始對亞洲人產生歧視。美國日前也疑似因種族歧視而發生一起襲擊案件，一家4口的緬甸裔家庭到當地超市購物，期間竟被一名墨西哥裔男子以利器襲擊，4人均被割傷，皮開肉綻。歹徒被捕後坦言想殺死該家庭，目前聯邦調查局（FBI）正在了解嫌犯真正的犯罪動機。

（圖／Twitter圖片）

事發於14日晚上約7點半，緬甸裔男子巴維（BawiCung Nung）和家人住在美國德克薩斯州米德蘭市，當天一家人到當地超市購物，沒想到19歲墨西哥裔男子何塞（Jose Gomez）突然拿著利器衝出，並向他們襲擊，導致4人均被割傷，巴維和其中一名兒子的頭及面部重創，傷皮開肉綻，尤其兒子的傷從額頭橫跨至耳朵及耳背，2人分別縫了數十針，目前沒有生命危險。

9歲墨西哥裔男子何塞（Jose Gomez）（圖／當地警方提供）

何塞遭逮後，向警方承認確實想殺死4人家庭，他涉嫌3項謀殺未遂罪及1項使用致命武器嚴重攻擊罪，目前聯邦調查局（FBI）正在調查此案。當地市長約翰（John Peyton）表示，由於該案牽涉到亞裔家庭，將會朝著種族歧視及仇恨犯罪的方向進行調查。

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(中時電子報)