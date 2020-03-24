近來新冠肺炎疫情相當嚴重，而美國及中國大陸在為了誰是帶原者吵翻天，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，早在去年12月台灣就已經警示過世界衛生組織（WHO），武漢發生的「非典型肺炎病例」可能會有人傳人風險，當時WHO回應則是「收到，會讓專家來處理。」

近期中國大陸及美國的外交發言人，在推特上為了新冠肺炎的問題連日隔空交火，而美國國務院發言人歐塔加斯在最新的發文中就以台灣去年12月就發出警示為例子，對於中國大陸隱匿疫情一事提出質疑。

而我國外交部國組司司長陳龍錦今（24）日也在例會中表示，台灣在去年12月底得知中國大陸武漢發生非典型肺炎病例之後，立刻向世界衛生組織及中國大陸查證，同時也透過國際衛生條例（IHR）窗口以電子郵件的方式通報世界衛生組織，但據了解相關訊息並沒有公布在其內部網站。

而外交部當時也請駐日內瓦辦事處跟世界衛生組織秘書處聯繫，但最後得到回應只有「知道了，會讓專家來處理」，同時在去年12月31日時已經開始實行登機檢疫，確保不會讓人傳人情況發生。

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(中時電子報)