2011年鐵路高架化時，穀倉部分建物被拆解！現鐵路高架化已完成，搭配「潭心計畫」，穀倉有修復急迫性。（台中市政府文化局提供／陳世宗台中傳真

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」閒置多年，獲得文化部補助「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」總經費1億3150萬元，補助款7000萬元，市府配合6150萬，潭子農會自籌850萬，修復完工後歷史建物將再利用，透過歷史文物展示空間，提升傳統產業觀光能量。

文化局指出，潭子農會穀倉建於1931年有78年歷史。建物本身以機能性為出發點，外有日式「鋸屋根式」屋頂與「太子樓」；內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗。設備有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等，堪稱是當時自動化的設備，另有「通氣柱」儼然是今天的空調設備。

文化局長張大春說，潭子農會穀倉建築物具備典型日治時期產業建築（穀倉）構造型式及建築式樣，為目前台灣少數僅存同類型建築；副同柱式木屋架達21公尺，為全台僅有，具稀少性，為現存少數尚能保存的產業設施，其地點與傳統之交通運輸鐵路有密切的關連。

2011年鐵路高架化時，穀倉部分建物被拆解！現鐵路高架化已完成，搭配「潭心計畫」，穀倉有修復急迫性。經文化局極力向文化部爭取，並曾邀請文化部常務次長李連權等會勘，成功爭取並獲得中央支持；預期年中即可動工，工期約3年。

潭子區農會表示，未來農會穀倉修復完成後，1樓可結合文化導覽作為農產展售區，透過歷史文物展示空間，提升傳統產業觀光能量。潭子還有摘星山莊、潭子國小日式宿舍等古蹟歷史建築；讓古蹟重生打造潭子文化花園，成為市民活動新據點帶動在地觀光發展。

(中時 )