6名越南籍偷渡客今早從台中逃脫留置處所，引發外界對是否傳遞疫情的疑慮，海巡署長陳國恩特別在臉書向國人道歉，表示會盡快緝捕歸案，他並請國人寬心，這些偷渡客經多次量測與觀察，均無異常症狀，強調本案告一段落後，會追究相關人員責任。

海巡署表示，上周六，在小琉球海域查獲的31名越南籍偷渡犯，有6名趁夜破壞鐵窗後逃脫留置處所。發現的第一時間，馬上就和台中市警方組成專案小組，聯合展開搜索、調閱逃逸路線監視器畫面，不放過任何一個可能藏匿的處所，希望能在最短時間內，將脫逃的偷渡犯緝捕到案。

海巡署指出，防疫期間，大家最關心的是這6名偷渡犯是否有傳遞疫情的疑慮？事實上，從21日起，海巡與疾管署對於所有偷渡犯皆有進行縝密體溫量測及相關病徵觀察，全體偷渡犯經多次量測與觀察，均無出現異常發燒、咳嗽等症狀，初步排除發病疑慮。

案發後，海巡署已立刻提升戒護等級，全數犯嫌施以手銬、腳鐐戒具，並強化留置室戒護人力；在案件告一段落後，也會追究相關人員責任，並虛心檢討。

(中時 )