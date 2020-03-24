警政署統計，自1月23日迄今，刑事局及各警察機關已偵辦新冠肺炎相關假訊息310件，移送156件210人。

另有72起疑似境外人士發布，企圖以「偽造、竄改假公文」、「死亡數百人」等異常假訊息形塑國內疫情失控，造成民眾恐慌。

刑事局近日接獲交辦3起假訊息案，其中，暱稱「賽德克巴萊」的民眾在LINE群組內發布「新莊國小，兩位家長自德國返台，目前發燒中，居家隔離」之不實訊息；另有民眾在群組發文「經查證新冠肺炎第47號確診病例，……回台後上班又至群創…及相關公司洽公」等語，被中央流行疫情指揮中心認定為不實訊息，警方分別將貼文的兩名高雄及台南的民眾約談到案，兩人表示是出自關心健康及安全之意提醒親友注意，詢後被依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。

日前被多次檢舉的臉書帳號「孟○瓏」持續在臉書上散布「救救我們吧!屏東現在根本就是人間煉獄!市長不管，中央不管，總統說國軍生化兵已經在作戰了，在哪裡!觀光夜市一直都是人山人海，不知道感染了多少!今天上午潮東國小的顏秀玲校長已經確診了，新聞發佈會就根本不說!」，經查證亦為境外假訊息。

(中時 )