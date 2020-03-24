被喻為「美麗女製作人」的華視女主持人陳力瑜，被控販售雕刻大師朱銘的木雕贗品，從中獲利40萬元，遭依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。台北地院今開庭，陳女喊冤表示，她當初交付的是真品，但後來轉了好幾手，中間過程她都沒參與，不知最後為何會變成贗品。

檢方起訴指出，陳力瑜明知「十字手」、「側踢」及2件「單鞭下勢」木雕是贗品，竟替4件贗品偽造某藝廊原作保證書，透過李姓友人找上程姓收藏家，佯稱自己熟識朱銘兒子、女婿、媳婦等親友取姓程男，最後以160萬元成交，陳從中獲取40萬元佣金。

北院今開庭，陳力瑜否認犯罪，辯稱她並未向程男聲稱自己認識朱銘親友，且賣出的木雕絕對是真品，但李男後來轉了好幾手，程男最後拿到的究竟是不是她當初提供的木雕，根本無法確定，請求傳喚所有經手人，並當庭勘驗、比對相關木雕，以釐清整個過程。

陳力瑜庭後受訪表示，她覺得很委屈，木雕給了李男後又賣了5手，後來到底賣了什麼作品，她沒有辦法看到，因此無法判斷是真品還是贗品，希望法官能傳喚5個經手人，並把木雕帶到現場一一比對，確認到底是不是她當初賣出去的4件作品。

陳力瑜說，她自己主持藝術節目，這個官司對個人名譽影響很大，電視台長官也認為她做了很不好的示範，但她特別澄清，大家都是藝術品愛好者，她純粹是和朋友做藝術交流，她花27萬元取得木雕，給朋友只收30萬元，並不是要牟利，當然不會有賣贗品想法。

陳力瑜曾製作過飛上彩虹、龍兄虎弟等知名節目，賣贗品事件曝光前是華視「藝術夢想家」、「遇見心台灣」的製作人兼主持人，並榮獲馬來西亞亞洲新銳魅力節目主持人殊榮。陳女在綜藝圈內名聲響亮，她也經營傳播公司、開設SPA館，是圈內知名女強人。

(中時 )