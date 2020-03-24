受疫情影響，觀光產業目前停擺中，交通部長林佳龍說要提紓困2.0版外，昨又提議發放500元旅遊抵用券，給想出國但沒去成的旅客，讓他們留在國內玩。由於尚未定案，相關單位並未對外多做說明。

交通部昨晚跟觀光局、旅行社業者開會討論紓困2.0版；據與會人士轉述，交通部同意，凡觀光局登記在案的旅行社，每間補助10萬元，彌補近3900家旅行社的營業損失，初估4億元，另外，4萬多名旅行社從業人員，每人補助1萬元，共補助3個月，初估12億元；人才培訓加入企業自主培訓，經費擬從5億元擴增至20億元。

據悉，開會到一半，林佳龍突然靈機一動，問業者後面的振興，如果國外旅遊因為疫情關係沒辦法出去，是不是可以讓想出國的人留在國內玩？如果每個人發500元抵用券，讓他們去抵住宿、遊樂園等，可不可行？業者回應，可以研究看看。

據悉，經費粗估約10億元，且尚未定位，交通部仍在研擬中。行政院周四要審查紓困2.0版，預計會後發布定案版。

(中時 )