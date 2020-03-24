新冠肺炎重創台灣經濟與觀光，中華民國全國商圈總會今下午親自拜會立法院長游錫堃，總會長胡神賀坦言，「現在講經濟沒下滑是講假話」，因為國外來台觀光已下滑9成、國內下滑6成，內需市場下滑5成，希望立法院能與各部會幫忙，讓百行百業能在疫情結束後盡快恢復動能。

全國商圈總會總會長、副總會長及幹部，今下午赴立院拜會立法院長游錫堃。胡神賀向游錫堃表示，今天是希望藉這個機會，邀請游錫堃接任全國商圈總會顧問團團長，由立法院長擔任百行百業與各行政部門之間的橋樑，協助業者提振經濟。

胡神賀說，現在說經濟沒下滑是講假話，真正的下滑差不多有5成，國外來台觀光旅遊下滑9成，國內觀光旅遊下滑6成，內需市場下滑5成；因此，可以的話，希望能拜託游錫堃與交通部，等今年7、8月，或是8、9月疫情緩和後，讓商圈、夜市、美食能配合交通部動起來。

對於行政院祭出的紓困方案，業者是否有感受到效果？胡神賀說，紓困計畫還沒啟動，剛剛拍板定案而已，所以還要看後續執行情況。他強調，因為案子尚未執行，不能說好或不好，就是且戰且走，到時候如果不好，希望能由立法院跟各部會協調稍微小修，讓業者的生意更好做一點。

游錫堃則表示，他確實很擔憂疫情，所以立法院有透過秘書長盡可能跟防疫指揮中心聯繫配合政策做好防疫。

(中時 )