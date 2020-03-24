國光生（4142）子公司安特羅（6564）宣布，第一個由本土自主研發成功的腸病毒疫苗，歷經十年努力，已完成腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）台灣臨床三期第一次期中分析，結果為疫苗保護率達到法規單位的指標標準，且於施打半年內未見疫苗相關嚴重不良反應。

為此，安特羅將依照新藥查驗加速核准機制，向衛福部食藥署提出腸病毒71型疫苗新藥查驗登記（NDA）申請。一旦順利通過取得，疫苗將由國光生技生產，安特羅銷售，初期台灣規劃產能為40~60萬劑。

安特羅去年4月展開其腸病毒71型疫苗三期人體臨床試驗，於4月29日完成第1200人收案，依規定觀察期半年後即可開始統計試驗成效結果；預計第2季向食藥署（TFDA）提出藥證申請，於第4季產品上市，也正準備在越南進行2500人收案的腸病毒疫苗三期審查，預計6月通過核准，2020年下半年開始執行三期臨床試驗。

腸病毒為亞熱帶流行疾病，腸病毒71型致病率特別高，尤其是神經系統的併發症，五歲以下幼童發生率達90％，常合併嚴重併發症，致死率高，大約有十萬分之一到萬分之一的致死率。1998年台灣爆發嚴重的手足口病（hand, foot and mouth disease）及皰疹型咽唊炎（herpangina）大流行，造成78個幼童死亡，已證實為感染腸病毒71型（EV71）併發重症死亡。

安特羅表示，開發腸病毒71型疫苗是以台灣流行之病毒株B4亞基因型，配合生物反應器製程，且使用無血清的細胞培養技術，未來可以放大產程以提供高產量、高品質的疫苗產品，以提供保護力，讓幼童免於因感染腸病毒71型併發重症的威脅。

安特羅強調，目前全球僅三家疫苗廠取得腸病毒71型疫苗藥證，皆在中國大陸，且使用的病毒株亞基因型，與台灣流行的腸病毒不同。腸病毒71型疫苗是台灣第一個本土自主研發生產的人用疫苗，象徵台灣自研發到產製疫苗能力再升級，具指標性意義。

(工商 )