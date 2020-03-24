新冠肺炎疫情延燒全球，台灣政府規定航空公司機組員若是飛歐美長程線，於外站期間必須待在過境旅館內不得外出，然而華航內部有公告流出，外站期間竟只給組員1瓶水、2包素泡麵、5包果豆果腹，如果要叫外送就得自費，華航因此挨轟「太寒酸」。

根據《三立新聞》報導，華航內部公告指出，防疫期間配合華航航班值勤，外站過夜航班的水、乾糧、餐膳供應僅有1瓶水、2包素泡麵、5包果豆，將依機組員人數裝載上機，打包可帶離飛機，這是為因應疫情期間，組員們到達目的地組員旅館時暫無餐膳供應的備案。

公告也指出，在組員旅館用餐部分請透過外送方式，或使用旅館客房服務於房間內用餐，但餐費需自付，並避免與當地民眾混合一起用餐，如當地旅館無法提供客房服務，也不知當地外送方式，可與其他組員彙整並聯絡當地分公司總經理、貨運經理請求協助提供膳食。

據了解，相較於華航，長榮航空提供組員可以自己決定叫外賣或是旅館的客房服務用餐，公司依據航點每餐補助20美元或歐元或英鎊，華航提供的相關措施被批評「太寒酸」。

另外，有華航機組員在個人網誌分享飛到3級疫區的自我隔離生活。他到同住同間飯店的其它大陸航空公司提供的餐食區包便當，這名組員向提供餐點的服務人員表明自己是華航組員，是否能自費包便當帶走，經服務人員請示後表示，1份便當是15美金，華航組員打75折，再加上稅金，1個便當最後要價15.19美金。便當菜色相當豐富，有白飯、炒米粉、炒飯、義大利麵、包子、魚、肉、青菜、熱湯跟水果。

(中時電子報)