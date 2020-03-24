新冠肺炎疫情延燒全球，不過中美洲國家墨西哥，並沒有採取嚴厲的限制措施，也不打算對大型企業進行紓困，總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）表示，政府應該將重點放在窮人身，上而不是大企業主，他將於25日公布更多細節。

墨西哥憂疫情入侵，考慮加強美墨邊境管理。（圖／Las Vegas Sun）

在過去，由於有許多墨西哥人越過邊境偷渡，因此美國在雙方領土交界處設有不少巡邏隊，美國總統川普上任後，更是大力推銷邊境築牆，沒想到現在狀況反過來了。墨西哥當局憂心美國的武漢肺炎疫情擴散到境內，目前正考慮加強美墨邊境管理。

《路透社》報導出，隨著新冠肺炎延燒，墨西哥23日已增至367例確診、4例死亡。相對來說，美國已有41名患者病逝。因此，墨西哥衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）表示，來自美國的傳染病是一種威脅。

擁有1.3億人口的墨西哥，確診新冠肺炎肺炎的病患，就比例上來說相對少。（圖／France 24）

儘管確診人數攀升，墨西哥官方仍未實施旅行禁令或自我隔離等措施，目前僅禁止大型活動、中小學停課，官方同時呼籲民眾與他人接觸時保持距離。墨西哥各地的小型企業，也因為疫情開始受衝擊，影響數百萬貧窮人口，歐布拉多23日的記者會上指出，政府必須拯救窮人，並批評紓困銀行、大企業的做法，強調他們不會像以前一樣享有免稅或其他幫助。

擁有1.3億人口的墨西哥，確診新冠肺炎肺炎的病患，就比例上來說相對少，不過境內各地衛生條件相差距大，因此政府已逐步改變之前放任式的衛生管理。歐布拉多隨後在推特預告，他將在記者會上公布有關保護墨西哥最弱勢人口的計劃，並補充說政府財政完全充足。

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(中時電子報)