新冠肺炎疫情越來越嚴重，前立委陳學聖曾經在政論節目中表示，陳時中可能沒辦法處理未來越將擴大的疫情，是時候換下陳時中，讓更高階層的人接手了，但沒想到此言一出讓他遭到網軍出征，直呼陳學聖與防疫做對，這讓他忍無可忍，在臉書上做出反擊。

陳學聖臉書。

陳學聖臉書。

陳學聖表示，難道陳時中不能說、不能碰，陳時中成了小英政府的神主牌，更是擋箭牌！好像說了陳時中，就是與醫護為敵，與防疫作對，這種隱形的言論自由箝制，根本就是民主社會的開倒車！

陳學聖指出，他說應考慮要換陳時中，不是他前段防疫沒作好，是因為疫情環境遽變，已從上半場單純防疫，變成添入經濟萎縮、物資搶購、人身自由必要限制……等問題，就像是否要鎖國，鎖國之後如何因應，人流不來，物流減緩，錢流自然不進，接著百業蕭條，倒閉風起，大量失業這已是緊急狀況下的國安問題。承平時期，政府都未必作的好，何況現又是特殊情勢！

(中時電子報)