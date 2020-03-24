今24日在市務會議中，嘉義市長黃敏惠再宣布數項防疫措施。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

全台新冠肺炎確診人數破200例，嘉義市如臨大敵，嘉義市長黃敏惠今24日宣布，嘉義市政府自明天25日起將實施各辦公單位民眾洽公實名制，另原本嘉義市立納骨塔採登記入塔祭拜，清明連續假期4月2日到5日將禁止入內祭拜，一律改為戶外祭祀。

市府上午舉行市務會議，黃敏惠認為，新冠肺炎疫情影響長遠，市府各項防疫政策應根據疫情狀況，不斷滾動調整，以守護市民健康與整個城市的發展，所以自25日，市民進入市府大樓洽公，除在入口處量體溫、手部消毒外，更進一步採取實名制，由各辦公單位登記洽公民眾的姓名、聯絡電話、進入市府的時間等。

而民政處也宣布調整清明連假的祭祖防疫措施，4月2日到5日市立納骨塔禁止入內祭拜，一律改為戶外祭祀。黃敏惠呼籲，居家檢疫與居家隔離是非常重要的，好好照顧自己就是照顧這個城市，利人又利己，重申「我們努力為您守好內外野」，請市民朋友一定要配合做好14 天的居家檢疫或隔離，守好本壘，全民一心做好防疫工作。

(中時 )