根據思科最新發佈的年度網際網路報告(Cisco Annual Internet Report)，5G將於2023年前支援逾10%的全球行動網路連接，而平均5G速度將達到每秒575MB(Megabits)，或比平均行動網路連接快13倍，5G將為人工智能及新興物聯網應用提供更多靈活的行動基礎架構，例如自動駕駛汽車、智慧城市、遠距醫療及全景視訊等。

思科認為，過去50年，每十年都有一項頂尖嶄新行動科技問世，對行動寬頻的要求亦已由語音通話及短訊，發展至超高清(UHD)影片，以及各種擴增實境或虛擬實境(AR/VR)的應用程式，隨著用戶逐漸採用行動應用程式，世界各地的消費者及商業用戶對行動網路亦不斷增加新需求及期望，此趨勢亦明確社交網路、影片串流及下載、企業業務生產、電子商務和遊戲將繼續推動行動應用程式增長，預料於2023年前達至近3000億的下載量。

思科資深副總裁兼技術總監Roland Acra表示，思科研究發現，網際網路用戶、裝置、及連接不斷增長，而對網路需求的增加更超出了想像，隨著連接和應用程式持續增長，思科年度網際網路報告中分享的見解及專業知識協助全球企業、政府及服務供應商準備並保護網路，以應付連接及應用的持續增長。策略規劃及合作夥伴對於所有機構的科技創新及投資發展至關重要。

(時報資訊)