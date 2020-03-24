台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 15:262020/03/24 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副總統陳建仁表示，台灣疫情還有兩個月，對此陳時中回應，封城準備已就位。（圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統陳建仁在臉書表示，台灣疫情至少還有兩個月。對此有媒體詢問，台灣封城是選項之一嗎？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，封城或是任何情況都會根據疫情情況作判定，至於準備，已經都有相關的準備，一且都就位。 陳時中說，例如教育部分，要怎麼演練遠距教學等都有，當疫情近一步發展時，各種可能性都研擬好，會實際碰到面對面解決。 陳時中說，昨天會議，明天週四指揮中心會議會在做定案，下週會再開一次中央地方防疫會議。 (中時 ) #封城 #準備 #陳時中 #會議 #台灣疫情 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 短評／避瓜田李下 04:102020/03/21 時論廣場 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 防疫超前布署 嘉檢模擬視訊問案異地辦公 15:152020/03/23 社會 蛋糕太逼真 陳時中看了笑吐：不敢吃自己的「頭」 20:442020/03/23 生活 封城日記完結 居民哭喊能下樓了 01:192020/03/24 焦點新聞 提議換陳時中遭出征 陳學聖回嗆：難道他是神主牌？ 15:212020/03/24 政治 生活熱門新聞 新冠肺炎症狀變了！這2點跟流感最不一樣 - 生活 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 國內累計215人確診 29人解除隔離 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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