副總統陳建仁在臉書表示，台灣疫情至少還有兩個月。對此有媒體詢問，台灣封城是選項之一嗎？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，封城或是任何情況都會根據疫情情況作判定，至於準備，已經都有相關的準備，一且都就位。

陳時中說，例如教育部分，要怎麼演練遠距教學等都有，當疫情近一步發展時，各種可能性都研擬好，會實際碰到面對面解決。

陳時中說，昨天會議，明天週四指揮中心會議會在做定案，下週會再開一次中央地方防疫會議。

(中時 )