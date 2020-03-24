台中亞緻飯店8日吹熄燈號，為協助194名被資遣員工轉職，台中市就業服務處舉辦飯店主題式徵才活動，邀請裕元花園酒店、日月千禧酒店、日月潭涵碧樓酒店、王品餐飲等10家廠商設攤招募，提供行銷公關經理、副理、櫃台主任、專員、業務人員、房務員、餐飲人員等多達277個職缺，幫助勞工依自身專長、志趣轉職，初步媒合率超過6成。

勞工局長吳威志表示，亞緻飯店8日歇業，9日依規定提報大量解僱計畫書，勞工局接獲通報後，隨即前往飯店進行大量解僱訪視，督促資方積極與勞工進行勞資自治協商，保障勞工權益，並由台中市就業服務處協助被資遣員工轉職。

針對短期無法順利就業的勞工，協助請領最長6個月的失業給付，或推介參加職業訓練，協助請領最長6個月的職業訓練生活津貼。

台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，為協助亞緻飯店被資遣員工順利轉職，市府積極聯繫飯店業有求才需求者，於台中亞緻飯店內辦理「飯店主題式徵才活動」。

活動前先舉辦說明會，邀請勞動部勞工保險局及中彰投分署台中就業中心一同說明有關勞保、失業給付及就業服務等，也讓參加徵才活動的廠商，於說明會上簡報公司簡介、薪資福利，吸引優秀人才加入。

此外，現場活動也提供失業給付收件、履歷健診、職業適性診斷等服務，讓員工不論轉職就業或申請失業給付都能更順利。

台中亞緻飯店副總經理簡基麟感謝勞工局及就業服務處對飯店的大力協助，許多被資遣員工參加完說明會後，對後續相關補助請領及就業權益都有進一步了解；而市府提供的一站式就業服務，讓勞工覺得很貼心，多數勞工也在徵才活動中找到下一份合適工作。

(中時 )