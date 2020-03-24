新冠肺炎起源引起美中外交系統發言人隔空交火，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）推文指出，台灣去年12月早已警示世衛組織（WHO），並批評中國試圖掩蓋疫情。我外交部發言人歐江安證實，自疫情爆發以來，台灣即與各方專家進行討論，並曾緊急向中國疾病控制中心查證疫情狀況，並同步透過「國際衛生條例」(IHR)機制通報「世界衛生組織」(WHO)。

歐江安說，我國在12月31日立即針對從武漢直航入境班機進行「登機檢疫」制度，同日啟動邊境檢疫應變措施，強化入境旅客的發燒篩檢。我國的各項疫情防治措施一開始即是以冠狀病毒會「人傳人」的角度進行整備及超前部署。

歐江安指出，台灣在全政府指揮體系建立、醫療體系動員、疫情調查、醫療物資管理、資訊科技運用、有效隔離、超前部署、公衛宣導等防疫作為，不僅有效防堵武漢肺炎疫情的擴散，也受到國際社會的高度肯定。

我國政府感謝美國及其他理念相近國家支持台灣國際參與。台灣身為國際社會負責任的一員，有能力、也有意願與國際社會攜手合作，共同防止武漢肺炎疫情擴散，與國際社會成員共同為全人類的健康與安全貢獻心力。

外交部國組司司長陳龍錦則表示，我國疾管署當時透過IHR窗口電郵通報WHO，對方僅回應「收到了」、「會轉給專家處理」，但據我方了解，WHO之後似乎並未將相關訊息公布在內部網站。

(中時 )