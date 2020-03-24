高雄市長韓國瑜參選2020總統大選失利，現在正面臨罷免危機。有自稱非高雄人的網友問及，韓除了上電視讓高雄人丟臉以及現實中常被虧「發大財」以外，有爛到需要被罷免嗎？該文也引來許多網友議論。

網友d125383957在PTT發文指出，他不是高雄人，所以好奇想問一下高雄人，韓除了上電視讓高雄人丟臉，還有現實中也常常被虧「發大財」以外，好像就沒其他損失了吧？韓真的有爛到需要被罷免嗎？說不定民進黨或國民黨會推一個更爛的上去。

該文引發議論，有許多網友回應「很難比他爛了」、「有誰能接受市長十點後出門上班的」、「沒有能力 就下台」、「他爛不爛我不太知道，不過摩天輪在哪我看不到」。但也有許多網友表示「除了落跑以外，沒什麼大缺點」、「就是某些人想搶回高雄市政府」、「因為他擋到綠色的利益」、「以前菊也沒像他那麼勤跑基層」。

(中時電子報)