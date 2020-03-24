受疫情衝擊，縣府推紓困專線解決企業融資問題。

新冠肺炎衝擊產業，企業面臨資金周轉等問題，苗栗縣政府成立紓困專線，並主動以電話訪問關懷縣內企業，目前已有4家業者透過紓困專線尋求協助，縣府提供專人服務，協助企業諮詢及轉介，解決融資問題，全力協助度過疫情難關。

苗栗縣政府成立「全栗招商服務站」、「A＋招商服務團」，協助企業設廠投資苗栗，提供招商服務資訊並主動出擊，聯繫企業了解需求，因應疫情再推「全栗招商服務站紓困專線，協助業者度過疫情難關。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群表示，紓困專線037-559880「您相信我，我久幫幫您」，疫情期間，若業者有資金融資需求，可透過電話由專人諮詢協助解決，本金延展、資金需求等融資問題，會結合信用保障基金給予協助，利息減免、手續費減免等相關優惠，皆提供專人服務與協助。

黃智群表示，目前全栗招商服務站主動以電話訪問關懷471家企業，其中有1到2成有資金周轉問題，另有4家業者透過紓困專線，尋求協助，其中包含3家製造業、1家服務業，工商志工與苗栗縣中小企業榮譽指導員協會成員，也也持續主動積極關懷縣內企業，針對有融資需求給予個案輔導，盼能一起度過疫情難關。

(中時 )