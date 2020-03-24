為落實蘇揆指示企業紓困「從優、從速、從簡」原則，降低新冠肺炎對產業衝擊，政院已由政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津邀集財政部，金管會與銀行公會成立「金融國家隊」概念平台，未來將不定期討論紓困及放款進度。該平台已針對貸款展延、新貸及放款速度問題達成數項決議。

行政院發言人Kolas Yotaka說，從上周開始，政院請龔明鑫召集財金部會，每天針對企業紓困貸款討論並協調。企業必須有足夠的資金融通週轉，否則將面臨停業斷鍊危機，此平台目的是要求各部會繃緊神經，使政府的政策可具體落實並立竿見影，解決各企業的燃眉之急。

政院人士表示，該平台由龔明鑫及與沈榮津共同召集，成員還有財政部次長阮清華及金管會副主委張傳章等人，並有銀行公會參與。

該平台也決議，企業若受疫情影響，既有貸款展延部分，銀行不得額外徵提保證人。至於申請新增貸款部分，不得徵提企業負責人或實際經營者以外的保證人，且銀行不得要求企業授信回存。相關要求將由金管會及財政部督導辦理。

而對於企業最關切的放款速度，平台也決議也請銀行「從優、從速、從簡」辦理。凡企業申貸新台幣100萬元以下案件，原則上辦理時程以7個工作天核貸。

據了解，本月16日開放業者申貸到3月20日止，總計公、民營銀行總計收到企業界申請貸款展延、振興貸款等案件516件，總額102.3億元，目前已核准28家、金額8.14億元。

(中時 )