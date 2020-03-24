高雄旅行社自力救濟，推出高雄到花蓮三天兩夜機加酒不到4000元。（柯宗緯攝）

中央宣布境管後，高雄旅行業宛如進入「冰河期」，幾乎沒生意可出團。高市旅行公會指出，最主要受影響為中型以上旅行社，中型1個月光是人事、管銷費得燒掉300至600萬不等，也有業者自力救濟，推出國旅團喋血價，高雄到花蓮3天2夜機加酒4000元有找。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，高雄有480家旅行社，2月迄今0收入，甚至還要先代墊郵輪、機票退款費用，若再不提出完善紓困計畫，業者恐怕沒法撐，預估4月會有一波倒閉潮。

吳盈良建議，旅行社先別停業及裁員，公會將協助爭取轉型培訓、員工薪資補貼，以求度過這段難關。他昨也與交通部長林佳龍開會，提出對旅行社管銷費用補助，林也允諾將研議。

為搶救國旅市場，統茂旅館集團、華信航空與捷利旅行社聯合宣布「2人輕鬆遊花蓮」幸福專案，平日2人成行、每人3999元起可享花蓮統茂度假莊園田園雙人房住宿2晚、自助早餐2客、野菜火鍋1次及2張高雄花蓮來回機票，不用開車6、7小時，只要飛機落地就可以拿掉口罩呼吸東部新鮮空氣，享受純樸美景。

華信航空營業部南區主任楊晴雯說，目前華信每天1班從高雄來回花蓮，由於花東尚未有肺炎疫情，華信航空高規格作飛機全面清潔消毒，旅客下機後，由臺勤公司執行清艙，華信機務人員全程監督，每日以75％酒精全面消毒、清潔，旅客會接觸到的扶手、餐桌、置物櫃等，確保沒有病菌殘留。

吳盈良形容這是「殺手級方案」，比原價機票4340元還便宜，但他說，現在推國旅，不是為了賺錢，而是讓員工及相關觀光產業能繼續動起來，高雄旅行社除繼續推澎湖、台東、嘉義、台中等國旅專案外，也將與其他縣市公會討論「遊客互送」，促進國旅市場。

受到疫情衝擊，高雄觀光客進不來，旅宿業叫苦連天，市府觀光局網羅特色景點，號稱不用去國外，就可以享受到媲美國外的美景，另外也推動「東高雄慢食旅」觀光品牌，積極搶攻國旅市場。

(中時 )