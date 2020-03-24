隨著綠能交通意識抬頭，電動汽機車比例逐漸提升，而我國電動汽機車二次鋰電池使用佔總使用量約3成，2025年起每年將排出1100公噸的電動車二次鋰電池待回收，目前國內有5家專責的電池回收處理商，每年處理量能達到1600公噸，回收量上足以應付。另外4月兒童節將至，回收玩具前先將裝配在裡面的乾電池拆出後再行降階使用與回收。

環保署回收基管會執秘顏旭明表示，2019年我國電池回收量達到3727公噸，目前電動汽機車的使用佔了總體乾電池使用量30％，未來5年這些二次鋰電池(可充電重複使用類型電池)將大量排出，從2025年開始每年將排出1100公噸的電動車鋰電池，台灣目前有5家專責鋰電池回收處理商，每年處理量能達到1600公噸，足以應付即將來到的龐大回收量。

顏旭明鼓勵民眾回到原本購車的車商進行電池更換，若自行取出電池的話也請交由合格回收商進行回收。

顏旭明指出，兒童節即將到來，家中不再使用的玩具應將其中的乾電池拆出再回收，有些高耗能的像是有燈光、聲音及動作的玩具，電池取出後可以裝到低耗電的產品，如收音機、計算機、遙控器或時鐘等，進行降階再使用，待乾電池電力完全耗盡後，再妥善收集並進行回收。

顏旭明指出，廢乾電池含有可回收再利用的鐵，錳，鋅等金屬，可回到產業製程進行再利用，作為鋼筋，金屬煉製的摻配原料，妥善回收不僅可以資源再利用，也將環境污染降到最低。

顏旭明進一步指出，我國廢乾電池回收管道多元，除了連鎖便利商店，還有清潔隊資源回收車、回收商、量販店、連鎖藥妝店、無線通訊器材行等，若回收的廢乾電池為充電電池在回收前請記得將電池正負極以膠帶黏貼，可增加回收貯存的安全性。

(中時 )