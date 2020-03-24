兩名消息人士透露，在香港上市的智慧手機製造商小米正計劃發行人民幣（下同）80 億元的熊貓債券，以資助新冠病毒預防工作。此為小米首次在中國境內發債。

路透援引知情人士稱，該私募票據的首批10億元為固定息票，期限三年。80億元中，40億元用於償還境內項目貸款及利息，另外40億元將用於境內子公司研發投入和補充營運資金等。

知情人士還透露，此次交易的主承銷商和帳簿管理人為中國銀行，而中國工商銀行則為交易的聯合承銷商。

相關報告顯示，小米集團收入和盈利水平不斷增加，但對手機業務依賴較高易受行業影響，海外業務所佔比例較高存在貿易和匯率政策波動風險，經營活動所得現金淨額波動較大。

此外，小米2020年重頭旗艦新品小米10線下發布會因為疫情原因臨時改為純線上直播發布會、代工方延遲復工造成的產能減少對全球的銷售造成影響、全國線下零售自有及合作門市暫停營運或延遲開業都對發行人的短期銷售回款造成了一定的影響。

熊貓債券為非中國發行商在中國發行的以人民幣計價的債券。

(工商 )