浩角翔起師妹籃籃日前在youtube推出一則5分鐘的影片，以韓劇《梨泰院Class》為範本，拍攝防疫版「離太遠」，還號召師兄浩子及朋友Yuri一起拍攝，籃籃說：「有朋友說我跟戲劇女主角有幾分相似。」浩子日前也被網友笑稱撞臉男主角，同為樂天女孩的Yuri更被網友說很像第二女主角，於是籃籃靈機一動，號召大家一起完成這支影片。

籃籃在《綜藝新時代》與浩角翔起合作培養好默契，於是特別去請教阿翔如何寫腳本，他建議要改編一些內容才會有特色，於是結合時事，以最夯的新冠肺炎防疫做法及口罩做串連，讓影片更吸睛。籃籃說：「原本只想要復刻片段，經過師兄的提點，於是改為用台語發音，也用口罩串連改編原劇情，拍出來的影片果然特別好笑。」

籃籃、浩子開心合作。（時代創藝提供）

在最近的防疫壓力下，這部影片讓人稍稍舒緩緊張情緒，影片腳本構思花了近3天，內容雖然簡單，但配備不馬虎，籃籃特別請了燈光與攝影，為還原角色還特別找假髮給Yuri，自己的頭髮也DIY噴成金色布丁頭，所有的服裝、道具花費將近一萬元。

(中時 )