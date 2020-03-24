海巡署22日查獲31名越南偷渡客，因新冠肺炎疫情關係，暫時滯留在中港營區，但其中有6人卻在昨晚破壞鐵窗逃逸，直到今早海巡人員巡視時，才發現6名偷渡客已破壞窄小的鋁窗逃出，目前海巡署已查到逃犯位置，全力追捕中。

6名偷渡客先破壞鋁窗再從窄縫鑽出，柔軟度極佳。（圖／翻攝畫面）

今上午7時許，海巡署人員要對偷渡客測量體溫時，發現有2間房的鋁窗被破壞，6名男性越南偷渡客已落跑，海巡署連忙派員追人，並請警方協助；而海巡署也公布6名逃逸的越南偷渡客長相，懇請民眾多加留心注意。

根據了解，查獲的31名偷渡客經檢疫後，沒有發燒或咳嗽，在海巡署中港滯留室，分4房收容；偷逃的這6人主要安置在第1房和第4房，他們昨晚徒手破壞滯留室的鋁窗，並從氣窗鑽出逃逸。

據悉，第1房原還有另1偷渡客想一起逃逸，但疑似因為太胖，無法鑽出鋁窗才作罷留在原地，讓人驚訝的是，中港營區的滯留室窗戶非常窄小，就算經過偷渡犯徒手破壞、扳彎鋁窗，一般人也難以鑽出，讓人不經懷疑這群偷逃的偷渡客是否個個身懷軟骨功絕技。

至於民眾擔心的是否釀成防疫破口，海巡署表示，這些偷渡客經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，所以大家切勿恐慌。海巡署強調目前已針對這6名偷渡犯，包含在台女友、朋友和親戚追查中，有信心在短時間內抓回，後續相關失職人員懲處將再討論，以毋枉毋縱為原則。

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(中時電子報)