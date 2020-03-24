桃園一名林姓男子竟只因受不了哭鬧，就活活打死才出生14天的兒子，甚至把孩子裝進紙箱，請父母隨便下葬，還威脅郭姓女友不准把事情說出去。桃園地院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪、累犯加重，重判18年，全案仍可上訴。

回顧案情，47歲林姓男子2019年3月12日與郭姓女友生下一個兒子，沒想到小孩才出生14天，便因為凌晨哭鬧不止，被他徒手痛毆頭部，活活打死；到了早上，林男發現孩子沒有氣息，趕緊請表妹載他回家向父母求助，最後沒轍，只好再送往急診室。

林男第一時間謊稱，幫孩子洗澡時，不小心摔落，導致他頭部撞地昏迷。不過院方發現，男嬰的頭部、臉部都有明顯腫脹傷勢，甚至還有瘀青，一點也不像是失手墜地的樣子，因此立刻通報。

事後，林男竟把兒子放入紙箱，想要草草埋葬，使葬儀社人員起疑；而郭女最後受不了良心譴責，由葬儀社人員錄下自白，揭發一切，最後遺棄致死、湮滅證據等罪被予以不起訴處分。

桃園地院今（24日）宣判，由於林男有妨害風化、詐欺等前科，5年內再犯屬累犯，又犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，構成2個加重刑期，因此重判18年，全案仍可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)