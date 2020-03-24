國道１號北上221公里處，再進行修剪花木工程，一部小貨車疑似未注意車前狀況，直接撞擊停放在內側車道施工的緩撞車。（國道三隊提供／吳建輝彰化傳真）

緩撞車後方的緩撞裝置當場遭撞爛，可見撞擊力道之大。（國道三隊提供／吳建輝彰化傳真）

小貨車當場翻覆，側滑到中、外側車道。（國道三隊提供／吳建輝彰化傳真）

今天下午國道１號北上221公里處，再進行修剪花木工程，一部小貨車疑似未注意車前狀況，直接撞擊停放在內側車道施工的緩撞車，小貨車當場翻覆，側滑到中、外側車道，緩撞車後方的緩撞裝置當場遭撞爛，可見撞擊力道之大，受傷的小貨車駕駛目前收網雲林基督教醫院救治，而詳細的肇事原因還有待調查釐清。

這起事故發生在今天下午２點５分，國道三隊接獲通報後派員前往，北向220.9公里處，一輛小貨車追撞停在內側車道的工務段施工緩撞車，由於該路段正在進行樹木修剪施工，因此有封閉內側車道，現場車流回堵近３公里，目前現場狀況已經排除，恢復通車。

國道三隊交通組長張弘杰說，當時施工單位正在進行沿線路容清潔與植生景觀維護，依規定沿線擺放三角錐，並由標誌車與移動性緩撞車陪同保護工作人員安全，初步調查廠商當時都有依相關規定準則進行維護，詳細肇事原因，待小貨車駕駛清醒後，才能釐清。

國道內側路肩固定辦理撿拾垃圾與清掃工作等維護工程，去年實施啟用緩撞車，以保護在高速公路上施工人員的安全，啟用至今成功保護無數值勤人員，但緩撞車雖能有效吸收撞擊動能，大幅降低人員受傷，但撞擊力道過大，還是有可能造成人員傷亡，提醒用路人，應提高警覺並注意車前狀況，避免憾事發生。

(中時 )