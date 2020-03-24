為了因應新冠肺炎，疫情指揮中心自農曆年開始，即每日固定召開記者會向國人報告最新狀況。昨（24）日的記者會上，不少網友在指揮中心開始報告前，都發現桌上有好幾顆「橘子」，因此好奇詢問原因，沒想到其他網友公開真相後，讓所有人笑翻。

昨日疫情記者會開始前，有網友注意到桌上多了好幾顆「橘色的物體」，看起來就像橘子，因此紛紛在底下留言詢問，「為何大家的桌上要放橘子？」，但馬上有網友跳出來回應，「那是麥克風」，真相公開後讓不少人笑翻。

網友發文。（摘自Dcard）

網友誤以為是橘子。（摘自Dcard）

事實上，那是麥克風上的麥克風套，每日記者會幾乎都有使用，只是顏色不同，像是今（24）日就是黑色麥克風。

晚間也有網友將對話PO在Dcard上，甚至有人留言表示，「那場直播我還有網友說，可能是因為橘子代表結局、結束，有希望疫情趕快結束的寓意，結果是麥克風…」、「我以為是要祈求大吉大利的才放橘子⋯⋯」、「原PO不說我還以為真的是橘子」。

(中時電子報)