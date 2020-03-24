直擊靈堂／劉真不辦告別式！追思靈堂設一殯明開放

國標舞女王劉真22日晚間不幸辭世，據了解，劉真與死神搏鬥的這45天，丈夫辛龍為了救回愛妻，曾求助台灣雷藏寺的師尊，不過就在一個月前的禪定法會中竟出現了3個不祥徵兆，當時聖尊就感嘆：「恐怕救不回來了！」。

根據邰智源妻子徐雅琪臉書發文，辛龍自從2008年參加新加坡時輪金剛禪定九次第法會後，自此皈依，劉真住院陷入昏迷後，辛龍透過師兄和師尊取得聯絡，在電話中痛哭，師尊則承諾會盡力去救。

徐雅琪指出，就在一個月前彩虹雷藏寺做尊勝佛母護摩法會那一天，護摩火先是點不著，再來咒音又中段、現場電燈突然熄滅，種種不祥徵兆出現，當時聖尊就曾感嘆：「劉真也許救不回來了…」。辛龍則是念了上萬遍的高王觀世音真經，為劉真集氣迴向，仍盼望奇蹟出現。

不過15日救瘟疫度母護摩法會時，師尊用元神觀看，向辛隆難過預言：「就在這幾天，請劉真跟著觀世音菩薩走吧」，辛龍聽聞後，傷心欲絕，不料22日的22點22分，劉真就真的走了。

(中時電子報)