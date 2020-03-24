東京奧運今年大概辦不成了，繼美國奧會、澳洲政府發聲之後，英國奧會也要向國際奧會(IOC)請求延期。上屆奧運3國總和超過200面獎牌了，這些指標性的會員國足以壓迫IOC放棄7月續辦的選項，但是已無退路的IOC為何要拖這麼久？

英媒BBC指出，IOC起初在等待主辦方日本的態度，雖然決定權不在日本，但承受損失的是日本政府，光是處理旅館退房就夠麻煩了，場館與選手村建設的成本也無法在時程內回收。因此IOC還是有所顧忌。

其次是世界衛生組織(WHO)目前對此還沒有指示，以及東奧運背後牽扯的諸多贊助商。例如「可口可樂」就表明了希望IOC自己衡量後做出決定，不要輕易屈服於國際壓力。

再來是延後1年會卡到其他國際賽事，例如世界田徑錦標賽是在奇數年夏季舉辦，頭一個就會撞期。如果改到今年秋季或冬季，又會輪到歐洲足球、美國籃球跳出來抗議。

其實1964年東京奧運、1968年墨西哥城奧運都是在10月舉行的，而且當時世界沒有重大災變，只是因為夏天太熱了。現今職業賽事愈來愈多，奧運改動時程的難度也更大，但是面對肆虐全球的疫情，IOC不該再猶豫下去。

(中時電子報)