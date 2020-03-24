韓國N號房風暴引發社會關注，韓國記者臥底調查「性剝削」聊天室，意外揭發大規模的Telegram「N號房」與「博士房」，韓國性剝削共同對策委員會今（24）日表示，據調查性剝削房間可能共同存在100個，當中同時一個房間最多有3.5萬人參與其中。

南韓記者臥底解析「N號房」事件始末。（圖／鳳凰天使TSKS微博）

據知名翻譯社「鳳凰天使TSKS」在微博指出，3.5萬人參與的大規模群組房內，非法的不雅影片、博士房、N號房的影片被上傳到當中，並用比特幣交易入群。更有相關人士表示，在Telegram性虐事件正式成為焦點之前，今年1月性剝削房盛行到了最大程度，一度來到28萬人的數字。

但28萬是通過計算過後對房間的使用者數進行統計，簡單合計後達到的數字，但若同一帳號參與多個房間，估計重複人數也相當多。也就是隨後有人質疑26萬人是不是太過於誇大，因為這是連重複參與多個群組的人也計算的結果。委員會也推測，除了重複人數以外，實際使用人數最少有5萬人，最多則是20萬人左右。

(中時電子報)