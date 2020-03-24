警政署為防基層員警執行擴大臨檢，發生接觸感染，一度通令暫停場所擴大臨檢，日前因發生苗栗居家檢疫者違規到酒店玩樂，為清查防範這類人員趴趴走，警政署上周臨時通報全國同步擴檢，但在防護不足的情況下，讓基層員警執勤時不免心怕怕。

新冠肺炎疫情發布以來，為防員警在密封場所內執行擴大臨檢時，發生接觸或是群聚感染，警政署特別通令各警察機關暫停擴大臨檢實施，以防疫情進入警察機關。

日前，一名家住竹南的居家檢疫對象，利用深夜離家，搭乘白牌計程車跑到頭份市銀河路一家卡拉OK店玩樂，這名男子一離開住處就觸發電子圍籬管控警報，竹南分局警方立即追蹤，發現男子人在頭份市，立即會同轄區頭份分局員警到場，將男子勸導搭乘原來的計程車回家，警方並將現場調查表函送衛生局，對男子裁處30萬元罰款。

為了防範類似事件發生，警政署於上周6臨時通令全國警察機關，連續2天對轄內各特種營業場所，執行擴大臨檢，結果除了北市警大安分局在忠孝東路四段一家夜店，當場查獲一名家住三重居家檢疫的男子，事後遭新北市政府重罰100萬元外，其它縣市警察局並未查獲。

事後，許多基層員警對此事提出質疑，警政署為了防疫暫停擴檢勤務，卻又臨時要求執行擴檢，多數基層員警是在只有戴著口罩及乳膠手套的情況下，硬著頭皮上陣，執勤時難免心驚驚！

基層員警認為，居家檢疫及自主隔離者，目前都有接受電子圍籬管控，一旦離開居住所，就會觸發警報，由派出所派員前往查探確認，實在沒有必要興師動眾地舉行擴檢，增加員警感染風險。

(中時 )