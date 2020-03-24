與病魔抗鬥了45天，國標女王劉真22日仍不幸病逝，享年44歲。消息一出，外界最擔心深愛她的老公辛龍狀況，而媒體今(24日)報導，辛龍為痛失愛妻心碎，但辦後事過程中仍堅持寵愛劉真，據知訂下的靈堂屬龍巖會館最寬敞的VIP室，一天要價約1萬7千元台幣。

劉真當年與辛龍結婚被稱為美女與野獸，曾有記者問兩人是否外型不搭，當時劉真大方回應會嫁給辛龍全因老公真的非常疼她，而當年為辦婚禮，辛龍不惜砸下百萬到夏威夷舉行婚禮，還跟密請飯店幫忙籌畫海豚助陣，跳一次就要上萬台幣，全因劉真喜歡海豚。

婚後辛龍寵愛劉真也絲毫不手軟，有回他悄悄知道劉真喜歡一個包包捨不得買，在劉真生日前便專程飛到法國購買，作為愛妻的生日禮物，不在乎機票與時間成本。而劉真先前病危，辛龍也痛苦發文祈願說：「我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命」。

據《ETtoday新聞雲》報導，辛龍先前為救劉真，便砸下了百萬醫藥費，失去老婆後，辛龍為劉真訂下了龍巖會館3樓301室的靈堂，相較於其他靈堂一天租金約7到8千元，該靈堂要價1萬7，屬VIP室，可見辛龍對另一半的寵愛之情至死不渝。

(中時電子報)