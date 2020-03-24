新北市遙控無人機飛行區域，新北市交通局綜合各方意見與法規後，飛行區域將「原則開放、例外禁止」方式，也就是除飛航管制範圍及機關禁止區域嚴格規範，其餘開放飛行遙控無人機活動。

新北市交通局表示，目前已蒐集中央機關禁飛區域共120處，範圍包括台鐵、高鐵、高速公路、軍事營區、中油及台電基礎設施等。

另市府相關機關基於安全考量共提報31處禁飛區域，包含河濱自行車道、大眾捷運、老街、體育園區等；大專院校、學院及研究院則依教學需求提報10處限制區域，專供教學、考試使用。

交通局長鍾鳴時表示，民航法遙控無人機專章及相關子法已針對遙控無人機註冊、操作能力認證、操作限制、保險及違規裁罰等訂有嚴格機制，在符合安全管理、互相尊重及承擔責任的原則下，新北市遙控無人機飛行區域採開放態度規畫。

鍾鳴時說，在排除民航法規定的禁限航區、中央或市府機關、學校認有禁止及限制區域，其餘回歸法制所定操作限制開放從事遙控無人機活動，將於月底前公告，交通局也提醒遙控無人機使用者遵守相關規定並安全飛行，讓無人機產業更加健全發展及廣泛應用。

(中時 )